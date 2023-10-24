BM'den Gazze'deki yakıt krizi için uyarı: "Durdurmak zorunda kalacağız, insanlar ölebilir"

BM'den Gazze'deki yakıt krizi için uyarı: "Durdurmak zorunda kalacağız, insanlar ölebilir"

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, "Yakıt sağlanmazsa Gazze'deki çalışmalarımızı yarın akşam durdurmak zorunda kalacağız ve bu nedenle insanlar ölebilir" açıklamasında bulundu.

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