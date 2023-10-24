24 Ekim 2023 Salı 20:21:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 20:21:00
BM'den Gazze'deki yakıt krizi için uyarı: "Durdurmak zorunda kalacağız, insanlar ölebilir"
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, "Yakıt sağlanmazsa Gazze'deki çalışmalarımızı yarın akşam durdurmak zorunda kalacağız ve bu nedenle insanlar ölebilir" açıklamasında bulundu.
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, "Yakıt sağlanmazsa Gazze'deki çalışmalarımızı yarın akşam durdurmak zorunda kalacağız ve bu nedenle insanlar ölebilir" açıklamasında bulundu.
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