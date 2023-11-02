02 Kasım 2023 Perşembe 19:07:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 19:07:00
BM'den Gazze'de ateşkes çağrısı
Kaynak: AA
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BM raportörleri, Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.
BM raportörleri, Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.
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