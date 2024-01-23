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23 Ocak 2024 Salı 17:41:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 17:41:00

BM'den Gazze uyarısı: Kan kaybından ölecek

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin sürekli erişim sağlanmazsa "kan kaybından öleceği" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sürekli erişim sağlanmazsa "kan kaybından öleceği" uyarısında bulundu.

AA'da yer verilen habere göre, OCHA, X sosyal medya platformundan Gazze'deki insani krize ilişkin açıklamada bulundu.

Şifa Hastanesi'ne dün ulaşıldığına işaret edilen açıklamada, insani yardım ekiplerinin Gazze'nin kuzeyine girişlerinin tekrar eder şekilde engellenmesinin, hayat kurtarıcı operasyonların genişletilmesini engellediği ifade edildi.

Açıklamada görüntülü mesajına yer verilen OCHA çalışanı Olga Cherevko, Şifa Hastanesi'ne beş gün süren engellemelerden sonra ilk defa ulaştıklarını belirterek, hastanenin binlerce insan için sığınak haline geldiğini söyledi.

Hastaneye gelirken gördükleri acıların hayal ve tarif edilemez olduğunu vurgulayan Cherevko, hastanedeki ekipman, yakıt, su ve gıdanın çok kısıtlı olduğunun altını çizdi.

Cherevko, hastanedeki bir kadın doktorun "Bu dünyada çok yalnızız. Bizi unuttular." dediğini belirterek, dünyanın Gazze'deki insanların acılarına duyarsız kalmaması gerektiğini aktardı.

Gazze Şeridi'ndeki insani krize dikkat çeken Cherevko, "Bu alanlara güvenli, anlamlı ve kalıcı erişimimiz sağlanmazsa, Gazze kan kaybından ölecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : Gazze Şeridi BM uyarısı İsrail saldırısı
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