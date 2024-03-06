BM'den Gazze raporu... "Filistinliler kötü muameleye maruz kalıyor"

İngiliz The Guardian gazetesinin UNRWA'nın hazırladığı rapora dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri, alıkoydukları Filistinlilere gözaltı merkezlerinde kötü muamelede bulunuyor.



Büyük ölçüde BM personelinin insani destek sağlamak üzere hazır bulunduğu Kerem Şalom geçiş noktasında serbest bırakılan Filistinlilerle yapılan görüşmelere dayanan raporda, İsrail güçlerinin alıkoydukları Filistinlilerden dayak, kötü muamele ve tehditler yoluyla zorla itiraf elde etmeye çalıştıkları belirtildi.

Raporda bildirilen kötü muamele yöntemleri arasında, dayak, tutuklulara ve ailelerine zarar verme tehditleri, köpek saldırıları, kişinin onuruna hakaret ve aşağılama, su, yemek, uyku ve tuvaletten mahrum bırakma, alıkonulanların üzerine idrar yapma gibi davranışlar yer alıyor.

Raporda tecavüz olmasa da yaygın cinsel saldırı iddialarına da yer verildi. Kadın tutuklular gözleri bağlıyken cinsel saldırılara maruz kaldıklarını bildirirken bazı erkek tutuklular cinsel organlarına vurulduğunu anlattı.

Dayaklar arasında kafaya, omuzlara, böbreklere, boyuna, sırta ve bacaklara metal çubuklarla ve silah ve çizme dipçikleriyle kuvvetle vurmanın da dahil olduğunun belirtildiği raporda, şiddetli dayak nedeniyle bazı kişilerin kaburgalarının kırıldığı, omuzlarının ayrıldığı ve kalıcı yaralanmalara maruz kaldıkları aktarıldı.

İsrail ordusu ise konuya ilişkin açıklamasında iddiaların doğru olmadığını savundu.

Guardian gazetesi, rapordaki ifadelerin insan hakları örgütleri tarafından toplanan bilgilerle tutarlı olduğunu bildirdi.

Rapora göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 binden fazla Filistinliyi alıkoyarken aralık ayında aralarında çocuklar, kadınlar ve UNRWA personelinin de olduğu 1002 esiri serbest bıraktı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilere yönelik kötü muameleleri sık sık sosyal medyada yayınlanan görüntülere yansıyor.