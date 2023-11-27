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BM'den Gazze çağrısı: Tam insani ateşkese geçilmeli
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27 Kasım 2023 Pazartesi 16:40:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 16:40:00

BM'den Gazze çağrısı: Tam insani ateşkese geçilmeli

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Son Dakika Haberleri.. BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de "insani ara" ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek "tam insani ateşkese" dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

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Etiketler : insanî ateşkes BM Genel Sekreteri Gazzede diyaloğun sürdürülmesi israil filistin
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