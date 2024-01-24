BM'den Gazze açıklaması: "Yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabiliyoruz"

BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, video konferans yoluyla New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de sığınılan alanların aşırı kalabalık olduğunu ve hijyen koşullarının bulunmadığını aktaran McGoldrick, insanların kirli su tükettiğini kaydetti.

McGoldrick, solunum yolu hastalıkları, Hepatit C, dizanteri ve menenjitin yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer aldığını dile getirdi.

YARDIMLAR ENGELLENİYOR

Yardım konvoylarının girişiyle ilgili sıklıkla sorun yaşadıklarını aktaran McGoldrick, özellikle Gazze'nin kuzeyine girişin krizin başlangıcından beri sıkıntılı olduğunu dile getirdi.

McGoldrick, kuzeye yardım girişlerinin çatışma ve İsrail'in engelleri nedeniyle sorunlu olduğunu vurgulayarak, "Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabiliyoruz." açıklamasında bulundu.

İsrailli yetkililerin, çok sayıda ürünün girişini engellediğini, bunların arasında tıbbi malzeme de bulunduğunu kaydeden McGoldrick, yetkililerle sorunu çözmek için görüşmeler yürütüldüğünün altını çizdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.