VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Belçika'nın yeni pasaportlarında ünlü çizgi roman kahramanları bulunacak
BM'den faiz indirme çağrısı
Türkiye'nin Libya ziyareti Yunanistan'da paniğe neden oldu
Ukraynalıların yüzde 83'ü NATO'ya katılmak istiyor
Türkiye ve Libya arasında 4 alanda iş birliği
Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle “ölüm kalım mücadelesi” veriyor
Bakan Varank'tan 'asgari ücret' açıklaması
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı
Bakan Soylu, polisevi saldırısına ilişkin yeni detayları açıkladı!
Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı
BM uzmanları, İsviçre'de sistematik ırkçılık sorunu olduğunu belirtti
Ankara'da asayiş uygulaması: Aranan 1456 kişi yakalandı
Tayland'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Ukrayna: Rus güçleri Kupyansk'ta hastaneyi vurdu
Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı
BM: Mevcut para politikaları küresel resesyon riski taşıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama
Bakan Akar: TSK kesinlikle Libya'da yabancı güç değil
Arnavutköy'de çıkan yangında otizmli çocuk öldü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Kapsamlı çalışma, Ekim ayında Meclis'e getirilecek
Bakan Ersoy'dan müzisyen cinayetine ilişkin açıklama: Bakanlık olarak takip edeceğiz
Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü
04 Ekim 2022 Salı 00:24:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 00:24:00

BM'den faiz indirme çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler, merkez bankalarını faiz indirimine çağırdı. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı, son raporunda faiz yüksekliğine dikkati çekti. Faizleri yükselterek fiyatların düşmesini beklemek "ihtiyatsız bir kumar" denildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 2022 Ticaret ve Kalkınma Raporu'nu yayımladı.

Raporda bu yılki küresel büyüme rakamları değerlendirilirken geleceğe dair öngörüler paylaşıldı.

Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki hızlı faiz artışları ve mali sıkılaşmanın küresel ekonomideki yavaşlamayı gerilemeye dönüştürdüğüne dikkat çekildi.

DÜNYA İÇİN RESESYON TEHLİKESİ

Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki para politikası hamlelerinin dünyayı küresel resesyona itme riskini taşıdığının altı çizildi.

Bu durumun 2008'deki mali krizden ve 2020'deki Koronavirüs şokundan daha kötü zarar verme riski olduğu aktarıldı.

Yüksek faiz oranlarıyla fiyatları aşağı çekebilmeye yönelik herhangi bir düşüncenin "ihtiyatsız bir kumar" olduğu vurgulandı.

Raporda, faiz artırımları yüzünden gelişmekte olan 90 ülkenin ulusal parasının bu yıl dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybettiğine işaret edildi.

Merkez bankaları faiz indirimine davet edildi.

Küresel ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerin kötüleştiği belirtilen raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 gelecek yıl ise yüzde 2,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Etiketler : BM Birleşmiş Milletler faiz indirme çağrısı
Rodin ile rekabet halindeyiz

Rodin ile rekabet halindeyiz
‘Bir Yaz Akşamı' finali

‘Bir Yaz Akşamı' finali
Mezun oyunu

Mezun oyunu
İyileşme yolunda

İyileşme yolunda
Paris çıkarması

Paris çıkarması
Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı

Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı
Milano'da modellik eğitimi

Milano'da modellik eğitimi
Duvaklı Hande

Duvaklı Hande
Yurtdışına organik satış

Yurtdışına organik satış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes