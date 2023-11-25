Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 232'ye yükseldi.
BM'den Batı Şeria itirafı: İşgalci İsrail tamamen kontrol ediyor
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da kontrol etmediği yer kalmadığını belirtti.
Birleşmiş Milletler UNRWA Batı Şeria'daki işler direktörü Adam Boulokos, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin kontrol etmediği yer kalmadığını ve işgalin, insanların günlük hareketlerini kısıtladığını belirtti.
Boulokos, TRT World'e yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskınlarında yaşanan artışı değerlendirdi.
Ekim ayı boyunca Batı Şeria'da İsrail baskınları nedeniyle neredeyse tam bir kapanma yaşandığını kaydeden Boulokos, "Batı Şeria'da İsrail'in el sürmediği ve kontrol altına almadığı yer kalmadı. İşgal, insanların günlük hareketinin kısıtlanması anlamına geliyor." dedi.
İsrail güçleri son olarak bugün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 25 yaşındaki Filistinli bir doktoru öldürmüş, 2 kişiyi de yaralamıştı.
- İşgalci İsrail ile ilişkileri kesme kararı almışlardı: Hamas'tan 'cesur bir duruş' açıklaması
- BM'den Batı Şeria itirafı: İşgalci İsrail tamamen kontrol ediyor
- Hamas: Belçika ve İspanya'nın Gazze'de sivillerin öldürülmesini reddeden tutumunu takdir ediyoruz
- "Endonezya Hastanesi tamamen boşaltıldı"
- İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde de devam edecek
- ABD'de Floyd'un ölümüne neden olan eski polis, hapishanede bıçaklı saldırıya uğradı