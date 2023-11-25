BM'den Batı Şeria itirafı: İşgalci İsrail tamamen kontrol ediyor

Birleşmiş Milletler UNRWA Batı Şeria'daki işler direktörü Adam Boulokos, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin kontrol etmediği yer kalmadığını ve işgalin, insanların günlük hareketlerini kısıtladığını belirtti.

Boulokos, TRT World'e yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskınlarında yaşanan artışı değerlendirdi.

Ekim ayı boyunca Batı Şeria'da İsrail baskınları nedeniyle neredeyse tam bir kapanma yaşandığını kaydeden Boulokos, "Batı Şeria'da İsrail'in el sürmediği ve kontrol altına almadığı yer kalmadı. İşgal, insanların günlük hareketinin kısıtlanması anlamına geliyor." dedi.

İsrail güçleri son olarak bugün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 25 yaşındaki Filistinli bir doktoru öldürmüş, 2 kişiyi de yaralamıştı.