BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti.
16 Kasım 2023 Perşembe 00:11:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 00:11:00
BM'den ateşkes kararına onay
Kaynak: AA
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BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti.
- BM'den ateşkes kararına onay
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