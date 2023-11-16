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16 Kasım 2023 Perşembe 00:11:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 00:11:00

BM'den ateşkes kararına onay

Kaynak: AA

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BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını kabul etti.

Etiketler : Güvenlik Konseyi Gazze çatışmaları acil ara veriş talebi
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