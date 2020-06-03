  • BIST
    109111
  • Dolar
    6,7397
  • Euro
    7,5737
  • Altın
    367,3740
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Cezayir ile Fransa arasında ipler gergin
Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi
CHP'nin skandal Mustafa Kemal imzalı maskesini ittifak yaptığı Kandil'in siyasi uzantısı HDP beğenme ...
Filistin'de olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bin 104'e yükseldi
Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 Kovid-19 vakası görüldü
Bakan Varank'tan girişimcilere el kitabı önerisi
MEB'den flaş telafi eğitim açıklaması: 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Korkutan koronavirüs uyarısı: Hızlı şekilde eski normale dönersek 2. dalga daha beklenenden erken ge ...
Sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li terörist ele ele geç ...
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Tehlikeli şiddet sarmalı! ABD'yi ne bekliyor?
Gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı
EPDK Başkanı açıkladı: Akaryakıtta büyük indirim
İtalya'da seyahat kısıtlaması kalktı
Manisa'da feci kazası!
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
Bakan Dönmez, TİSK üyeleriyle görüştü
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı
"Oğlum o yol senin yolun değil, devlete teslim ol"
03 Haziran 2020 Çarşamba 07:47:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 07:47:00

BM'den ABD'ye olaylarla ilgili çağrı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'li yetkililere siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere müdahale etme konusunda itidal çağrısında bulundu.

Guterres, Twitter hesabından ''Bize ev sahipliği yapan ülke ve BM'nin merkezi New York'ta şiddet olayları görmek çok üzücü.'' mesajını paylaştı.

''Şikayetler duyulmalı ama barışçıl ifade edilmeli ve yetkililer gösterilere müdahale konusunda itidalli olmalı.'' çağrısı yapan Guterres, ''Irkçılığı hepimizin reddetmesi gerek.'' ifadesini kullandı.

Guterres, toplumun her kesiminden liderlerin eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı sosyal bütünlüğe yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolisten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestoları, bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başladı.

25'e yakın kentte, Ulusal Muhafız Birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokuldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER