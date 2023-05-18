BM'de Türkiye'nin çocuk hakları alanında yürüttüğü çalışmalar anlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, "Türkiye'nin çocuk koruma, adalet, eğitim, sağlık ve diğer tüm hizmet alanlarına ilişkin uygulamalarının, BM'nin çağdaş, profesyonel, insan haklarına dayalı yaklaşımlarına uygun bir şekilde ilerlediğini vurgulamak isterim." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi 93. Oturumu Cenevre'de düzenleniyor.

Ülkelerin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uyumunu dönemsel incelemelerle değerlendiren komite, dün ve bugün Türkiye'nin Dördüncü ve Beşinci Dönemsel Raporu'nu inceledi.

Ergüneş, inceleme sonunda Türkiye'nin Birleştirilmiş Dördüncü ve Beşinci Dönemsel Raporu'nun sunumunu yaptı.

Dünyada, çocuklara yönelik risk ve tehditlerin oldukça çeşitli ve karmaşık olduğu bu zamanda bu risklerle ve tehditlerle başa çıkmanın en etkili yönteminin uluslararası işbirliği olduğunu altını çizen Ergüneş, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini çatısı altında toplayan BM, çocuklarımızın refah, huzur ve güvenliğini sağlamak için ortak çabaları ve kararlılığı ortaya koyabileceğimiz yegâne evrensel platformdur." dedi.

Ergüneş, Türkiye'nin, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İhtiyari Protokollere yönelik taahhüdünün ve bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmedeki kararlılığının altını çizdi.

Oturum kapsamında Türkiye'nin çocuk hakları ve çocuk hizmetleri alanında uyguladığı politikalar ve yürütülen çalışmalara ilişkin tecrübelerini paylaştıklarını kaydeden Ergüneş, kendileriyle paylaşılan yorum ve önerileri dikkatle dinlediklerini ifade etti.

Ergüneş, "Türkiye Delegasyonu'nun tüm üyeleri adına, ülkemizde yürütülen çocuk politikalarının daha da geliştirilmesi amacıyla yaptığınız katkılar ve dile getirdiğiniz görüşler için içtenlikle teşekkür ederim. Sizlerle yaptığımız değerlendirmelerin çocuk koruma politikalarımıza yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diğer ülkelerle dayanışmanın ve dünyayı çocuklar için daha yaşanabilir bir yer yapma çabasının ortak gayesine hizmet ettiğinin altını çizen Ergüneş, çocukların refah içinde yetişmeleri için emeğin ve kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Ergüneş, şöyle devam etti:

"Yürüttüğümüz çalışmalarımızın profesyonelliğini artıracak tüm mekanizmalarımızı geliştirmeye kararlılık ve ısrarla devam edeceğiz. Bugüne kadar çocuklarımız adına işbirliği içerisinde olunan ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve paydaşlarla yürütülen çalışmalar bundan sonraki süreçte de kuvvetlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. Çocuk haklarına saygı çerçevesinde, ilgili tüm kurumların, hizmetlerin, yargı sisteminin, yerel aktörler ve girişimler ile multidisipliner işbirliğinin geliştirilmesi, ülkemizin her zaman öncelikleri ve hassasiyetleri arasında olmuştur."

"ÜLKEMİZ, ÇOCUKLARLA İLGİLİ HER KONUDA TÜM KOŞULLARINI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEKTİR"



Türkiye'de çocuk politikalarının daha etkin, şeffaf ve adil bir yapıya kavuşturulmasına yönelik reform çabalarının kuvvetle desteklendiğine vurgu yapan Ergüneş, "Türkiye'nin çocuk koruma, adalet, eğitim, sağlık ve diğer tüm hizmet alanlarına ilişkin uygulamalarının, BM'nin çağdaş, profesyonel, insan haklarına dayalı yaklaşımlarına uygun bir şekilde ilerlediğini vurgulamak isterim. Ülkemiz, çocuklarla ilgili her konuda bütüncül ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmak için tüm koşullarını seferber etmeye devam edecektir. " dedi.

Ergüneş, Türkiye'nin çocuk haklarının korunmasında evrensel standartları önemsediğini ve özel bir duyarlılığa sahip olduğunu vurgularken haklarının ve sorumluluklarının bilincinde nesiller yetiştirmek amacından hiçbir zaman vazgeçilmeyeceğini ifade etti.

Toplantıda komite üyelerinin soruları da Türk yetkililer tarafından yanıtlandı.

Toplantıya Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

15 Mayıs'ta başlayan BM Çocuk Hakları Komitesi 93. Oturumu yarın sonra erecek.