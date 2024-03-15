VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yine İstanbul itfaiyesi yine beceriksizlik! "3,5 saat yangını izlediler"
Türkiye'den dünyaya İslamofobiyle mücadele çağrısı
BM'de kritik 'İslamofobi' kararı: 115 oyla kabul edildi
'Para sayma' soruşturmasında yeni gelişme! Fatih Keleş'in savcılık ifadesine ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık
THY'nin bugünkü Sinop seferleri iptal edildi
15 Mart 2024 Cuma 18:42:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 18:42:00

BM'de kritik 'İslamofobi' kararı: 115 oyla kabul edildi

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, İslamofobi ile mücadele için atılacak adımlar konusunda planlanan karar planı 44 kararsız oya karşı 115 oyla kabul edildi.

BM Genel Kurulu,15 Mart Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü'nde, İslamofobi ile mücadele için atılacak adımlar konusunda planlanan karar tasarısını kabul etti.

Genel Kurul salonunda yapılan oylama, 0 "hayır" ve 44 "kararsız" oya karşılığında 115 "evet" ile sonuçlandı.

"Kararsız oyu" sahibi 44 ülke arasında Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Ukrayna ve Hindistan'ın bulunduğuna dikkat çekti.

Karar tasarısını hazırlayan grubun yer alanı ve karar eş-sunucusu olan Türkiye, oylama sırasında, İslam karşıtlığıyla Mücadele karar tasarısının müzakereleri sırasında gerekli gösterilenin gösterildiğini ifade etti.

Türk delegasyonu, oylama öncesi Genel Kurul kapsayıcı metin olan tasarıyı destekleme programında bulunarak, tasarıya getirilen değişiklik önerilerine ise karşı oy kullanıldı.

Kabil'de kararda medyanın yaygınlaşması, şiddet ve dini nefretin savunulmasını teşvik eden yayın ve paylaşımların yanı sıra kutsal kitap ve mekanlar dahil Müslümanlara yönelik dini hoşgörüsüzlük, tek tipleştirme ve düşman kınalıklıkndı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten İslamofobi ile mücadele için "Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi" ataması talebi talep edilen kararda, üye devletlere de dini hoşgörüsüzlük ve Müslümanlara yönelik şiddete karşı mücadele için yasal ve politik bölgelerde yapılacaklar da dahil olmak üzere tüm önlemlerde bulunuldu.

Kararda ayrıca kültür ve medeniyetler arası diyalog ve dini çeşitlilik de teşvik edilerek BM Genel Sekreterinden bu kararın bir rapor hazırlanıp BM Genel Kurul 79'a sunulması talep edildi.

2022'de, Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (IIT) adına sunulan tasarı ile BM Genel Kurulunda 15 Mart "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edilmişti. Kararda, insan haklarına ve farklı din ve inançlara saygıya dayalı, hoşgörü ve barış kültürü ile küresel diyaloğu teşvik eden uluslararası çabaların sürdürüldüğü görüldü.

15 Mart, son iki yıldır Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olarak kutlanıyor

Etiketler : bm islamofobi karar
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX