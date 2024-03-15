BM'de kritik 'İslamofobi' kararı: 115 oyla kabul edildi

BM Genel Kurulu,15 Mart Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü'nde, İslamofobi ile mücadele için atılacak adımlar konusunda planlanan karar tasarısını kabul etti.

Genel Kurul salonunda yapılan oylama, 0 "hayır" ve 44 "kararsız" oya karşılığında 115 "evet" ile sonuçlandı.

"Kararsız oyu" sahibi 44 ülke arasında Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Ukrayna ve Hindistan'ın bulunduğuna dikkat çekti.

Karar tasarısını hazırlayan grubun yer alanı ve karar eş-sunucusu olan Türkiye, oylama sırasında, İslam karşıtlığıyla Mücadele karar tasarısının müzakereleri sırasında gerekli gösterilenin gösterildiğini ifade etti.

Türk delegasyonu, oylama öncesi Genel Kurul kapsayıcı metin olan tasarıyı destekleme programında bulunarak, tasarıya getirilen değişiklik önerilerine ise karşı oy kullanıldı.

Kabil'de kararda medyanın yaygınlaşması, şiddet ve dini nefretin savunulmasını teşvik eden yayın ve paylaşımların yanı sıra kutsal kitap ve mekanlar dahil Müslümanlara yönelik dini hoşgörüsüzlük, tek tipleştirme ve düşman kınalıklıkndı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten İslamofobi ile mücadele için "Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi" ataması talebi talep edilen kararda, üye devletlere de dini hoşgörüsüzlük ve Müslümanlara yönelik şiddete karşı mücadele için yasal ve politik bölgelerde yapılacaklar da dahil olmak üzere tüm önlemlerde bulunuldu.

Kararda ayrıca kültür ve medeniyetler arası diyalog ve dini çeşitlilik de teşvik edilerek BM Genel Sekreterinden bu kararın bir rapor hazırlanıp BM Genel Kurul 79'a sunulması talep edildi.

2022'de, Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (IIT) adına sunulan tasarı ile BM Genel Kurulunda 15 Mart "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edilmişti. Kararda, insan haklarına ve farklı din ve inançlara saygıya dayalı, hoşgörü ve barış kültürü ile küresel diyaloğu teşvik eden uluslararası çabaların sürdürüldüğü görüldü.

15 Mart, son iki yıldır Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olarak kutlanıyor