VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kirişci, depremzede çiftçilere yönelik alınan tedbirler hakkında bilgi verdi
Depreme ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
"Asrın Afeti"nde 10. gün! Arama kurtarma çalışmalarında son durum ne?
Yunanistan'da çocuklardan oluşan koro depremzedeler için şarkı söyledi
İngiltere Kralı depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti
Gürcistan Türkiye'ye rotasyon için yeni arama kurtarma ekibi gönderdi
NATO, depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner göndermeye hazırlanıyor
Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın depremin 212. saatinde kurtarıldı
Depremzede 508 çocuk kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi
BM'de depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkisi ele alındı
Meksika ekibi, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SPK tepkisi
TBMM Başkanı Şentop'dan, Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Avustralya arama kurtarma ekibine göre Türkiye'deki felaketin ölçeği "inanılmaz"
Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerden bazıları kente döndü
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev
Belçika'nın kurduğu sahra hastanesinin sağlık ekibi ve ekipmanları İncirlik Üssü'ne ulaştı
ABD: Türkiye'ye bu zorlu dönemde desteğimiz sürüyor
Şanlıurfa'da 25 bin depremzede çadırlarda kalıyor
Hatay'da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı
Depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Önümüzdeki gün, hafta ve aylarda elimizden geleni yapmaya kararlıy...
Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Kosova'nın Türkiye'deki deprem bölgesine yardımları sürüyor
14 Şubat 2023 Salı 23:45:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 23:45:00

BM'de depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkisi ele alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler'de (BM), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler, bunun Türkiye ve Suriye'ye etkileri ile BM kuruluşlarının faaliyetleri görüşüldü.

BM Cenevre Ofisi'nde, Sözcü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Kenn Crossley, Halep, Hama ve Lazkiye arasında depremden ciddi şekilde etkilenen bir üçgen olduğuna değinerek, "Sadece bir grup değil, tüm insanlar depremden etkilendi." dedi.

Suriye'nin kuzeybatısı da dahil olmak üzere, ortaklarıyla yaraların sarılması için geniş bir işbirliği yaptıklarına değinen Crossley, WFP'nin depremden birkaç saat sonra gönüllü barınaklarda sıcak yemek servisi için ortaklarıyla birlikte çalışmaya başladığını kaydetti.

Crossley, "Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 180 bin kişiye gıda yardımı sağlandı" dedi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki sınırın uluslararası insani yardımların erişimi için açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Crossley, bunun insani yardımın sürdürülmesi için çok önemli olduğuna değindi.

Crossley, deprem öncesi Suriye'de gıda yardımına ihtiyacı olan 5,5 milyon kişi olduğunu, bu sayının deprem sonrası daha da arttığını belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Paul Dillon, IOM'a ait insani yardım malzemesi yüklü 11 kamyonun bugün IOM'un Gaziantep'teki deposundan yeni açılan Babüsselame Sınır Kapısı'na doğru, Suriye'nin kuzeybatısına gitmek için yola çıktığını belirtti.

Dillon, 4 ilave tırın ise Babülhava Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin kuzeybatısına gitmek üzere yola çıktığını kaydederken, "Geçen hafta pazartesi gecesinden bu yana IOM İdlib'e 30 tır dolusu yardım ulaştırdı" dedi.

TÜRKİYE'DE DEPREMİN VURDUĞU 10 İLDE 4,6 MİLYON ÇOCUK YAŞIYORDU

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, UNICEF olarak depremler dolayısıyla Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuğun yaşamını yitirmiş olabileceğinden korktuklarını ifade etti.

"Türkiye'de iki depremin vurduğu 10 ilde yaşayan çocuk sayısı toplamda 4,6 milyondu. Suriye'de ise 2,5 milyon çocuk depremlerden etkilendi." diyen Elder, çocuklar ve ailelerinin ek desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Etiketler : bm türkiye deprem Suriye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX