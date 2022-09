BM zirvesi nedeniyle New York trafiği yılın en yoğun haftasını yaşıyor

Şehirde olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle, özellikle BM civarındaki birçok cadde ve sokak bu hafta trafiğe kapatılıyor veya kullanımı sınırlandırılıyor.

Manhattan'ın özellikle doğu yakasındaki otobanı FDR Drive'de aralıklı plansız kapanmalar yapılırken, şehir içindeki bazı caddelerin şeritleri konilerle bölünerek devlet başkanlarının konvoy trafiği için tahsis ediliyor.

Bu hafta şehirde otobüs güzergahları kesintiye uğrarken, Manhattan'ın Midtown denilen orta kesimi genellikle sürücüler için tüm hafta boyunca çok yavaş akan bir trafik ve sıklıkla yaşanan kilitlenmeler nedeniyle tam bir kabusa dönüşüyor.

"ARAÇLARIN ORTALAMA HIZLARI SAATTE 5- 6 KİLOMETREYE DÜŞÜYOR"

Şehir ulaşım yetkililerine göre, Genel Kurul haftasında araçların ortalama hızları saatte 5- 6 kilometreye kadar düşüyor.

Özellikle güvenliğin en üst seviyede bulunduğu BM çevresi ile şehrin en kalabalık noktası Times Meydanı civarında gidilecek noktalara metro ile veya yürüyerek geçmek çoğu zaman araç kullanmaktan daha hızlı oluyor.

"TRAFİK, AMAN TANRIM, ÇOK KORKUNÇ"

Her yıl eylülde şehirde normal akışı durduran BM zirvesi haftası için AA muhabirine konuşan New Yorklular her şeye rağmen hayatın devam ettiğini söylüyor.

BM'ye yakın 2. Cadde'de evi bulunan ve yaklaşık 50 yıldır New York'ta yaşadığını söyleyen Saul Chaveron, "Bu hafta çok eğlenceli, evet trafik rahatsız ediyor ama bu New Yorklu olmanın bir parçası" şeklinde konuştu.

BM civarında yaşayan bir diğer New Yorklu Nick Mercoglian da, "Aracım yok, onun için beni çok ilgilendirmiyor, gideceğim yere metro ile gidebilir veya yürüyebilirim. Dolayısıyla beni çok rahatsız etmiyor" dedi.

"HER GÜN 4,4 MİLYON ARAÇ ŞEHİR TRAFİĞİNDE HAREKET EDİYOR"

Normal günlerde bile trafik sorunu ile boğuşan New York şehrinde, internetten açık kaynaklara göre, 717 bini, şehrin en işlek bölgesi olan Manhattan'a olmak üzere, her gün 4,4 milyon civarında araç şehir trafiğinde hareket ediyor.

Yetkililer, New York şehri sakinlerine kayıtlı sadece 1,4 milyon civarında aracın bulunduğuna dikkati çekerek, şehir içinde hareket eden vasıtalarının çoğunun günlük olarak şehir dışından gelip gittiğinin altını çiziyor.

Yaklaşık 5,5 milyon insanın her gün toplu taşıma araçlarını kullandığı New York şehrinde, trafik sorununa kalıcı çözüm için, yıllardır, özellikle Manhattan'a giren her aracın para ödemesi uygulaması teklifi tartışılıyor.