BM: Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in birçok kentinde kısa süreli yoğun yağışların olduğu ifade edildi.

Sahadan gelen raporların, yağışların neden olduğu sellerde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 37'sinin yaralandığı ve 3'ünün kaybolduğu yönünde olduğu belirtilen açıklamada, yağışların, İbb kentinde kayaların tehlikeli bir şekilde düşmesine neden olduğu belirtildi.

Yemen'de mart ayının ortalarından itibaren başlayan yağmur mevsimi binlerce aileyi olumsuz etkiledi.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.