VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor
Rusya Toçka-U füzesiyle vuruldu
Kardeş ülkeye hadsiz tehdit! Uluslararası arama kararı çıkartıldı
BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 4 milyona ulaştı
'Sözleşmesindeki madde gereği isterse takimla çalişir'
Başkan Erdoğan kadim Türk İslam şehrini gezdi
Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi
Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürmesine rağmen tedbirler kaldırılıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye ile Özbekistan arasında daha güçlü bir ilişki inşa ...
Ukrayna'dan Rusya açıklaması
ABD'den Putin'e mesaj
KIZILELMA'nın sahalara çıkışı ne anlama geliyor?
Bu toprakların gururu
Rus birlikleri için çarpıcı iddia
Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Türkiye'nin rolü ne oldu?
Kapıkule ve Sarp sınır kapılarındaki operasyonlarda kaçak kürk ve post ele geçirildi
BIST 50'de açığa satışa yukarı adım sürüyor
Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 300 asker, 131 uçak, 131 helikopter ve 605 tankını kaybetti
İsrail'de silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü
Yunan vandallığı camiye uzandı
İngiltere: Rus birlikleri dönmek zorunda kaldı
Alkışlar Başkan Erdoğan'a
Ballı ihaleye temel atmış!
Okuma tutkusuna kitap dayanmıyor
30 Mart 2022 Çarşamba 15:02:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 15:02:00

BM: Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 4 milyona ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 4 milyona ulaştığını bildirdi.

Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

Grandi, "Rus saldırısının başlamasından beş hafta sonra Ukrayna'dan (komşu ülkelere) gelen mülteci (sayısı) şimdi 4 milyon." ifadesini kullandı.

Görüşmeler yapmak üzere Ukrayna'ya geçen Grandi, "Lviv'de yetkililer, BM ve diğer ortaklarla bu anlamsız savaştan etkilenen ve yerinden edilmiş insanlara desteğimizi artırmanın yollarını ele alacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) göre, 24 Şubat-29 Mart tarihlerinde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4 milyon 19 bin 287 mülteci komşu ülkelere geçti.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 336 bin 799), Romanya'ya (608 bin 936), Moldova'ya (387 bin 151), Macaristan'a (364 bin 804) Slovakya'ya (281 bin 172), Rusya'ya (350 bin 632) ve Belarus'a (10 bin 902) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat tarihlerinde 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Ukraynalı mültecilerin birden fazla komşu ülkeye geçtiğini belirtmişti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin, buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise Ukrayna içinde de en az 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini bildirmişti.

BMMYK, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

Etiketler : UKRAYNA RUSYA MÜLTECİ SAVAŞ Shabia Mantoo
Tilbe'ye yeni suç duyurusu

Tilbe'ye yeni suç duyurusu
Yeni proje heyecanı

Yeni proje heyecanı
Doktor eşten tehdit mesajı

Doktor eşten tehdit mesajı
Bölüm başı 300 bin lira istedi

Bölüm başı 300 bin lira istedi
Tamamen arabesk

Tamamen arabesk
Sahnede terapi

Sahnede terapi
At kuyruklu Sibel

At kuyruklu Sibel
Konuşmak doğru değil

Konuşmak doğru değil
Baba acısını takipçileriyle paylaştı

Baba acısını takipçileriyle paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER