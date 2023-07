BM: Ukrayna'daki insani durum daha da kötüleşti

Brown, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısına çevrim içi katılarak, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ukrayna'yı geçen hafta ziyaret ettiğini belirten Brown, Odessa ve Mıkolayiv şehirlerinde "Rus saldırılarından kaynaklanan tahribatın büyüklüğünden" bahsetti.

Özellikle Odessa'nın, BM insani yardımlarının bölgeye ulaşması için çok önemli olduğunu ve şehirde çok sayıda BM çalışanı bulunduğunu dile getiren Brown, son birkaç hafta içinde gerçekleşen saldırılarda Odessa Limanı'nın ve şehrin merkezindeki BM ofisine birkaç yüz metre mesafedeki katedralin hedef alındığını vurguladı.

BM Koordinatörü, Ukrayna'da sivil amaçlar için kullanılan altyapıların hedef alınmasının, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sona ermesinin "hemen ardından gerçekleştiğine" işaret etti.

Denise Brown, söz konusu tahıl anlaşmasıyla ilgili "Bu her iki taraf için de bir cankurtaran halatıydı. Dünyanın her yerindeki aç insanlar ve Ukrayna çiftçileri için bir can simidiydi." dedi.

Brown, Ukrayna'da havaların çok hızlı soğuduğuna dikkati çekerek yardıma ihtiyacı olan sivillerin sayısının artacağını, 2023 sonuna kadar 3,9 milyar dolar bütçeye ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

BM, PAKİSTAN'DA 54 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRININ SORUMLULARININ BULUNMASINI İSTEDİ



BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Gurerres'in, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, dün koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı "güçlü bir şekilde kınadığını" belirtti.

Günlük basın toplantısında konuşan Haq, "Genel Sekreter, Pakistan makamlarını sorumluları adalete teslim etmeye çağırıyor. Sivillere yönelik tüm terör olaylarını ve kasıtlı hedefli saldırıları kınıyor." dedi.

Sözcü Yardımcısı, Guterres'in, hayatını kaybeden 54 kişinin yakınlarına "başsağlığı" ve yaralanan 83 kişiye "acil şifa" dileklerini iletti.

Farhan Haq, öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin bugün erken saatlerde Uluslararası Göç Örgütünden insani yardım taşıyan 10 tırın Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yaptığını duyurdu.

Tırların barınma ihtiyacına yönelik malzeme taşıdığını belirten Haq, gelecek günlerde, Türkiye ile Suriye sınırındaki Öncüpınar (Bab al Salam) sınır kapısından ek geçişlerin planlandığı bilgisini paylaştı.