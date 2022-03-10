BM: Ukrayna'da insani durum kötüye gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri 1,9 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve batıda Lviv kentine doğru gittiğini söyledi.

2,3 milyon kişinin de ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, bunun 1 milyonunun çocuk olduğunu hatırlattı.

İnsani durumun "alarm veren hızla kötüye gittiğine" dikkati çeken Dujarric, insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.