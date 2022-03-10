VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Van'da bir evde 33 düzensiz göçmen yakalandı
ABD'den Kolombiya'ya 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' statüsü
BM: Ukrayna'da insani durum kötüye gidiyor
14 ilde kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi
Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin oynadığı rol için çok müteşekkir
Rusya: İmha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 3 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin altında!
Bakan Nebati, AHK Türkiye heyetiyle görüştü
Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne sert tepki
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
YÖK'ün kararı Ukrayna'da eğitimleri yarım kalan öğrencilerin yüzünü güldürdü
ATAK helikopterde ilk ihracat yapıldı
İstanbul için yeni karar: İdari izinli sayılacaklar
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Çin Rusya'ya sırt çevirdi!
TOKİ yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Yerli ve milli ekipmanlar Antarktika'da
Ukraynalıların Romanya'ya geçişi sürüyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
MHK Başkanı Gündoğdu: Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasın...
10 Mart 2022 Perşembe 23:37:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 23:37:00

BM: Ukrayna'da insani durum kötüye gidiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da Rus işgali nedeniyle insani durumun alarm veren hızla kötüye gittiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri 1,9 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve batıda Lviv kentine doğru gittiğini söyledi.

2,3 milyon kişinin de ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, bunun 1 milyonunun çocuk olduğunu hatırlattı.

İnsani durumun "alarm veren hızla kötüye gittiğine" dikkati çeken Dujarric, insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Etiketler : bm ukrayna Stephane Dujarric
Oğluyla karavan tatili

Oğluyla karavan tatili
Çocuk işi kısmet

Çocuk işi kısmet
Önceliği çocuğu

Önceliği çocuğu
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Gençleri desteklemeye devam

Gençleri desteklemeye devam
Annenin gönlünü fethetti

Annenin gönlünü fethetti
Yaban hayvanlarına özel hastane

Yaban hayvanlarına özel hastane
Safiye artık kısa saçlı

Safiye artık kısa saçlı
‘Münaşaka' kapalı gişe

‘Münaşaka' kapalı gişe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER