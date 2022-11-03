BM: Ukrayna, tahıl anlaşmasıyla 3 ayda 10 milyon ton tahıl ve gıda maddesi sevketti
Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Ukrayna'nın, 3 ay içinde 10 milyon ton tahıl ve gıda maddesi sevkiyatını, "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Şahit olduğumuz bütün engellere rağmen, Karadeniz'deki umut ışığı halen parlıyor" ifadesini kullanarak, tahıl anlaşması girişiminin işlevselliğini sağlamanın "ortak sorumluluk" olduğunu söyledi.
Guterres, Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Ukrayna'nın 3 ay içinde 10 milyon ton tahıl ve gıda maddesi sevkiyatını "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.
Guterres, 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl anlaşmasının, kesintisiz uygulanması ve yenilenmesi konusunda Rusya ile Ukrayna'ya çağrıda bulundu.
Genel Sekreter Guterres, ayrıca, Rus gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.
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