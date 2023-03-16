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16 Mart 2023 Perşembe 18:55:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 18:55:00

BM Ukrayna Komisyonu: Rusya'nın Ukrayna'da işlediği ihlaller savaş suçu teşkil ediyor

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Ukrayna Soruşturma Komisyonu, Rus yetkililerin Ukrayna'nın bazı bölgelerinde çeşitli uluslararası insan hakları hukuk ve insancıl hukuk ihlalleri yaptığını, bunların çoğunun savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bağımsız Uluslararası Ukrayna Soruşturma Komisyonunun yayımladığı son rapora yer verildi.

Rapora göre, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçları arasında, sivillerin yaşadığı ve enerji altyapılarının bulunduğu alanlara saldırı, kasten öldürme, yasa dışı hapsetme, işkence, tecavüz ile diğer cinsel şiddetler, çocukların yasa dışı nakilleri ve sınır dışı edilmeleri bulunuyor.

Kanıtlar, Rus yetkililerin, kontrolleri altına giren bölgelerde sivilleri veya çatışmaya karışmamış kişileri kasten öldürdüğünü, savaş suçları ve yaşam hakkını ihlal ettiğini gösteriyor.

Rus silahlı kuvvetleri, sivilleri hiçe sayarak ve gerekli önlemleri almayarak yerleşim yerlerinde patlayıcı silahlarla saldırılar da düzenledi.

Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden saldırılar, gelişigüzel ve orantısız gerçekleştirilirken, nüfusun yoğun bulunduğu yerlerde patlayıcı silahların kullanılması sivil kayıpların ana nedenlerinden biri oldu.

Rus silahlı kuvvetleri tarafından kontrol edilen bölgelerde, yaygın bir "yasa dışı hapsetme" modeli oluşturulurken, çok sayıda erkek, kadın ve çocuk bu şekilde hedef alındı.

Ukrayna genelinde ve Rusya'daki özel tesislerde hapsedilenlere, Rus yetkililer tarafından işkence yapıldı.

Eski bir tutuklu, Ukraynaca konuştuğu ve Rusya Federasyonu marşının sözlerini hatırlamadığı gerekçesiyle dayak yediğini kaydetti.

YAPILAN İŞKENCE MODELLERİNE İLİŞKİN DAHA FAZLA SORUŞTURULMASI TALEBİ

Raporda, bu işkence modelinin insanlığa karşı suç teşkil edebileceği ve daha fazla soruşturulması gerektiği savunuldu.

Hayatta kalanlar, kayıplarını ve travmalarını paylaşırken, sorumluları tespit etmenin ve onları sorumlu tutmanın önemine işaret etti.

Babası Izium bölgesinde Rus silahlı kuvvetleri tarafından infaz edilen bir kişi, "Masum insanları cezalandırdılar; şimdi suçlular, hala yaşıyorlarsa, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." şeklinde konuştu.

İşlenen savaş suçları, altyapı alanlarına rastgele saldırılar, sistematik ve yaygın işkence, sivillerin hiçe sayıldığını da gösterdi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından işlenen az sayıda ihlalin de belgelendiği raporda, bunlar arasında ayrım gözetmeyen saldırılar ve Rus savaş esirlerinin vurulması, yaralanması ve işkence görmesi, savaş suçu olarak nitelendirilen olaylar yer aldı.

Etiketler : bm Ukrayna savaş suçu

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