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22 Ağustos 2023 Salı 20:17:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 20:17:00

BM, Ukrayna için ilave destek talebinde bulundu

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da yardıma muhtaç kişiler için ilave destek talebinde bulunduğunu duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'daki savaşın ev, enerji, su ve gaz altyapılarına çok ciddi bir şekilde zarar verdiğine dikkati çeken Dujarric özellikle kış aylarında milyonlarca insanın risk altında olacağını vurguladı.

Dujarric, "BM ve ortakları 1,3 milyondan fazla yardıma muhtaç kişiye kış aylarında destek sağlamak için 268 milyon dolarlık ilave yardım girişimi başlattı." bilgisini paylaştı.

Geçen yıl benzer şekilde 2,2 milyon kişiye yardım sağlandığını hatırlatan Dujarric, bu yılki girişim çerçevesinde özellikle soğuk kış ayları için hazırlık yapılacağını ifade etti.

Birçok farklı kurumuyla Ukrayna'da insani yardım çalışmaları yürüten BM'nin sahada binden fazla personeli bulunuyor.

Etiketler : bm ukrayna rusya-ukrayna
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