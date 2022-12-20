BM: Uganda'da 500 bin mülteci gıda kriziyle karşı karşıya
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM), Afrika'da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Uganda'da 500 bin mültecinin gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.
BM Dünya Gıda Programı (WFP) Uganda Direktörü Abdirahman Meygag, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede artan mülteci sayısı ve gıda sorununa dikkati çekti.
Meygag, Uganda'ya son zamanlarda gelen yeni mültecilerin mevcut gıda sorununu artırdığını belirterek, Karamoja bölgesinde 500 bin mültecinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Ülkede ihtiyacın altında bir üretim olduğunu vurgulayan Meygag, gıda krizine karşı önlem alınması çağrısında bulundu.
Yaklaşık 1,3 milyon mültecinin bulunduğu Doğu Afrika ülkesi Uganda, "Afrika kıtasının en çok mülteci kabul eden ülkesi" olarak biliniyor.
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