VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
ABD, Ermenistan dahil bazı ülkelerde modüler nükleer reaktör kurmayı değerlendiriyor
Etnospor'dan bir Dayanışma Obası daha
"Buğdayda beklenen 21 milyon ton rekolte Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması noktasında yeterli"
Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:15:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:15:00

BM: Sudan'da çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişi ülkeden ayrıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, ülkedeki çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla Sudanlının komşu ülkelere sığındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "300 binden fazla kişi Sudan'dan komşu ülkelere geçti. Birçoğu son birkaç gün içinde Çad ve Mısır sınırını geçti." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki mülteci müdahale planına, bağışçıların katkılarının yetersiz olmaya devam ettiğini vurgulayan Grandi, "Mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri desteklemek için acilen daha fazla kaynağa ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

SUDAN'DA ATEŞKES

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan bir haftalık ateşkes, 22 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edilmişti.

Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.

Sudan Doktorlar Sendikası, ülkede 15 Nisan'dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıkladı.

Etiketler : birleşmiş milletler filippo grandi sudan çatışma hızlı destek kuvvetleri
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Anne-kız buluşması

Anne-kız buluşması
Annesini markajında

Annesini markajında
Annelik provası

Annelik provası
Depremzede miniklere okul

Depremzede miniklere okul
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
"İyi ki doğdun her şeyim"

"İyi ki doğdun her şeyim"
Romantik tatil

Romantik tatil
Rusya yolcusu

Rusya yolcusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX