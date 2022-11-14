BM, Somali'deki sivil kayıplarda artış yaşandığını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), büyük oranda terör örgütü Eş-Şebab'ın silahlı saldırıları nedeniyle Somali'deki sivil kayıplarda "keskin bir artışın" olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Somali'deki sivil kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırıları sebebiyle Somali'deki sivil kayıplarda keskin bir artışın yaşandığına işaret eden Türk, bunun Somali halkı için zaten korkunç durumda olan insani durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Türk, 2017'den bu yana Somali'de kayıtlara geçen ölüm ve yaralanmalardaki düşüşün bu yıl durduğunu kaydederek, "Her gün daha fazla Somalilinin hayatını kaybetmesinden derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Çatışmanın tüm taraflarına uluslararası insancıl hukuk ve sivillerin korunması hususlarındaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Türk, bu çağrının, Eş-Şebab'a karşı Somali hükümetinin yanında yer alan silahlı grupların uluslararası güçlere yönelik olduğuna vurgu yaptı.

Türk, Somali hükümetine de sivillerin korunması için uluslararası toplumla, uluslararası insan hakları normları ve standartları çerçevesinde ilişki kurma konusunda gerekli tüm adımları atma çağrısı yaptı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30'LUK ARTIŞ



BM istatistiklerine göre, Somali'de bu yıl şimdiye kadar 613 sivil öldürüldü ve 948 kişi yaralandı.

Somali'de 2017'den bu yana en yüksek sivil kaybı ve yaralanmasına ulaşılırken, geçen yıla oranla yüzde 30'luk artış yaşandı.

Kayıpların yaklaşık yüzde 94'üne terör örgütü Eş-Şebab'ın el yapımı bombalarının neden olduğu ifade edildi.