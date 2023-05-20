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20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:00:00

BM Somali'de sel felaketi sonrası acil yardım çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Somali'deki sel felaketinden etkilenenler için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

BM Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamada, Şabel Nehri'ndeki taşkının son 30 yılın en kötüsü olduğuna vurgu yapılarak, Beledweyne kentinin yüzde 79'unun sular altına kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, 200 binden fazla insanın yerinden olduğu, acil gıda ve suya ihtiyaç duyulduğu kaydedilerek, halkın geçim kaynaklarının tükendiği ve su kaynaklı hastalıkların artmaya devam ettiği belirtildi.

Uluslararası kamuoyuna Beledweyne kentine ve selden etkilenen bölgelere yardım ulaştırma çağrısı yapılan açıklamada, hükümetin bölgeye acil gıda yardımları ulaştırmaya başladığı belirtildi.

Şimdiye kadar 460 bin kişiyi olumsuz etkileyen felaket nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

Sellerin etkili olduğu bölgede kolera ve sıtma gibi salgın hastalıkların artmasından endişe ediliyor.

Komşu ülke Etiyopya'da da 12 Mayıs'ta başlayan şiddetli yağışlara bağlı sellerde 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : birleşmiş milletler somali sel felaketi acil yardım
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