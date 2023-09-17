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17 Eylül 2023 Pazar 17:45:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 17:45:00

BM: Selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişi öldü, 10 binden fazla kayıp var

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), selin yaşandığı Libya'nın Derne kentinde, 11 bin 300 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusunu vuran selden en çok etkilenen kent Derne'deki durumun "içler acısı" olduğu belirtildi.

"Derne'de şu ana kadar 11 bin 300 kişi öldü, 10 bin 100 kişi ise hala kayıp." ifadelerine yer verilen açıklamada, Libya'nın doğusundaki diğer bölgelerde ise sel felaketinin en az 170 can aldığı aktarıldı.

Libya Kızılayından bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğu bölgesini etkileyen selde ölenlerin sayısının 10 bini aştığını ve arama kurtarmaları devam ettikçe bu sayının artacağını öngördü.

Yerel ve uluslararası ekiplerin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren yetkili, yerinden edilenlerin sayısının binlere ulaştığını ve bunların çok sayıda okula yerleştirildiklerini, şu anda bu konuda net rakamın bilinmediğini kaydetti.

Etiketler : birleşmiş milletler libya derne sel kayıp
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