BM: Rusya Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyecek
BM Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın uluslararası hukuku ihlalden sorumlu tutulmasına yönelik bir yasa tasarısını oyladı.
Kanada, Guatemala, Hollanda ve Ukrayna tarafından teklif edilen yasa tasarısında Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini de yer aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen karar kabul edildi
Oylama sonucu, BM Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.
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