BM Raportörü, Filistinlilerin haklarını korumak için uluslararası toplumdan kararlı adımlar atmasını istedi

Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin topraklarındaki insan hakları konusunda özel raportörü Francesca Albanese, işgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin arttığı ve yeni İsrail hükümetinin daha fazla ilhak tehdidinde bulunduğu dönemde uluslararası toplumun Filistinlilerin insan haklarını ve onurunu korumak için kararlı ve ilkeli adımlar atması gerektiğini belirtti.

Albanese, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail tarafından uygulanan şiddet nedeniyle yılbaşından bu yana 80 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 2 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Bu süreçte 13 İsraillinin Filistinliler tarafından öldürüldüğünü kaydeden Albanese, İsrail'in Filistin karşıtı düşmanca söylemi ve Filistin topraklarını daha fazla ilhak etme planlarının, işgal altındaki halkın umutsuzluğunu artırdığına dikkati çekti.

Albanese, "Bu yılın başından beri işgal altındaki Batı Şeria'yı kasıp kavuran ölümcül şiddet dalgası, sonu görünmeyen baskıcı bir işgalin ve İsrail'in besleyip keyif aldığı kanunsuzluk ile cezasızlık kültürünün amansız sonucudur. İster Filistinli, ister İsrailli olsun, her can kaybı, insanların yaygın adaletsizliği ve bunun temel nedenlerini ele almadıkları için ödedikleri bedelin trajik bir hatırlatıcısıdır." ifadelerini kullandı.

"BM HALKLARI OLARAK VAHİM İHLALLER KARŞISINDA SESSİZ KALMAMALIYIZ"

Uluslararası toplumun uzun yıllardır rekor sayıda Filistinlinin öldürülmesine veya yaralanmasına tanık olduğunun altını çizen Albanese, sadece sembolik kınamaların ve etkin müdahale eksikliğinin İsrail'i cesaretlendirdiğini vurguladı.

Albanese, BM'ye yalnızca kayıpları hesaplama ve itidal çağrısının ötesine geçme çağrısında bulunarak, "BM halkları olarak vahim ihlaller karşısında sessiz kalmamalıyız. İşgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin arttığı ve yeni İsrail hükümetinin daha fazla ilhak tehdidinde bulunduğu bir dönemde uluslararası toplumun, Filistinlilerin insan haklarını ve onurunu korumak için kararlı ve ilkeli adımlar atması gerekir." görüşünü paylaştı.