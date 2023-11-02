BM raportörleri: İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur.
02 Kasım 2023 Perşembe 19:36:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 19:36:00
BM raportörleri: Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı savaş suçudur
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. BM raportörleri: İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur.
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