VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg T10X ön sipariş sürecinde çekiliş heyecanı
Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü imza töreni yapıldı
Kongo Cumhuriyeti Devlet Reformundan Sorumlu Bakan Okio ile görüştü
"İyileşmeyle enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak"
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Lizbon'da bir İslam merkezine saldırıda 2 kişi öldü
28 Mart 2023 Salı 16:15:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 16:15:00

BM: Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planına ilişkin, nükleer silahların artmasının ciddi bir endişe konusu olduğunu açıkladı.

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Gomez, "Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planını açıklamasının ardından, bugün Belarus böyle bir kararın Nükleer Silahların Yayılmasını Önlenmesi Antlaşması ile çelişmediğini açıkladı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Bu haberleri gördük. Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek her üye devletin sorumluluğundadır. Bu durumu çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz." dedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm üye ülkelerin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uyması gerekiyor. Antlaşmanın sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Dujarric, Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasına ilişkin ise, toplantının bu hafta gerçekleşeceği bilgisini paylaşmıştı.

RUSYA'DAN BELARUS'A TAKTİK NÜKLEER SİLAH YERLEŞTİRME KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da BM Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.

Etiketler : bm rusya belarus nükleer silah

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX