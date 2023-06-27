BM: Netanyahu'nun Filistinlilerle ilgili söylemlerinin farkındayız, eylemlerine bakacağız

Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'nın haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistinlilerin devlet isteğine ilişkin yorumlarının sorulması üzerine, Haq, BM'nin Güvenlik Konseyi kararları ve Oslo Anlaşması uyarınca İsrail ve Filistin'in yan yana, barış ve güvenlik içinde birlikte yaşayacağı iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Haq, "(Netanyahu'nun) Söylemlerinin farkındayız ve eylemlerine odaklanacağız. Tarafları daha önce taahhüt ettiklerinden sorumlu tutarız." diye konuştu.

- Yerleşimci şiddetinde "şok edici artış"

Öte yandan, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings, işgal altındaki topraklardaki yerleşimci şiddetinde "şok edici" artış olduğu uyarısında bulundu.

Hastings, 2022'de günde ortalama iki olay yaşanırken, bunun bu sene günde üçe çıktığını kaydetti.

Geçen hafta sadece üç günlük bir zaman diliminde Filistinlilere karşı 21 yerleşimci şiddeti yaşandığını belirten Hastings, bu saldırılar sonucunda 115 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Hastings, "Saldırıların durması için suçluların sorumlu tutulması gerekiyor." dedi.

- Netanyahu'nun söylemleri

İsrail Başbakanı Netanyahu, Meclis'in dış güvenlik komitesinin yakın tarihli bir oturumunda, Filistin yönetimine yardım etmeye hazır olduklarını ve bunun kendi çıkarlarına uyduğunu savunmuştu.

Netanyahu, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik soruyu ise "Filistin'in bağımsız bir devlet kurma arzusunun bastırılması gerekir." şeklinde yanıtlamıştı.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.