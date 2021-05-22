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22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:43:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:43:00

BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı

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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'daki yabancı güçlerin ve paralı savaşçıların bir an önce ülkeden ayrılması çağrısı yaptı.

Kubis, BM Güvenlik Konseyine bilgilendirmesinde ateşkes, siyasi süreç ve güvenlik alanında ilerleme olsa da Sirte ve ve Misrata arasında sahil yolunun açılması ve yabancı savaşçıların Libya'dan çekilmesi gibi önemli konularda gelişme kaydedilemediğine dikkati çekti.

Sirte ve Misrata arasındaki yolun açılmasının daha fazla gecikmesinin taraflar arasında güven inşasına yönelik çabaları ve ateşkesin uygulanmasını baltalayacağını belirten Kubis, "Binlerce paralı savaşçının, yabancı askerin ve silahlı grubun Libya'daki varlığı ve faaliyetleri sadece Libya'nın güvenliğini değil tüm bölgeyi tehdit ediyor." dedi.

Kubis, Libya'da istikrarının sağlanabilmesi için tüm yabancı savaşçıların ve yabancı güçlerin bir an önce ülkeden ayrılması çağrısı yaptı.

Etiketler : Birleşmiş Milletler bm Kubis
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