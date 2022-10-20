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20 Ekim 2022 Perşembe 17:50:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 17:50:00

BM: Libya'da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Libya'da 1,3 milyon kişinin acil insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

UNDP konuya dair resmi internet sitesinde yayınladığı raporda, acil insani yardıma muhtaç olanlardan 699 bininin gıda güvensizliği sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Libya hükümetinin ve sivil toplum kuruluşlarının çatışmalardan kalan mayınları ve patlayıcıları temizlemesi sonrası bu yıl içerisinde 278 bin Libyalının evlerine dönebildiği belirtilen raporda, "2021'de insani yardım kuruluşları, çatışmalardan etkilenen Libyalılar ve düzensiz göçmenler de dahil olmak üzere yardıma muhtaç 450.000'den fazla kişiye ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, istikrarın sağlanması halinde Libya İnsani Müdahale Planı'nın (HRP) çok daha iyi şekilde uygulanabileceği belirtilerek, ''Libya'daki ailelerin yüzde 13'üne tekabül eden 1,3 milyon Libyalı acil insani yardıma muhtaç.'' denildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.

Etiketler : birleşmiş milletler libya yardım
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