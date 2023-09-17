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BM Libya Özel Temsilcisi Bathily: Derne'deki durum içler acısı
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17 Eylül 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 08:15:00

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily: Derne'deki durum içler acısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'nın doğusunu vuran selden en çok etkilenen kent Derne'deki durumun içler acısı olduğunu belirtti.

Derne kentini ziyaret eden Bathily, X sosyal medya platformundan gördüklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Derne'de selin meydana getirdiği yıkım ve can kaybının boyutunu yakından görme fırsatı bulduğunu aktaran Bathily, "Durum içler acısı. Yaşanan kriz Libya'nın kapasitesini, siyaseti ve sınırları aşıyor." ifadesini kullandı.

Bathily, BM'nin, ihtiyaç sahiplerine gereken yardımı sağlamak için Libya'daki yerel makamlarla ve sahada görev yapan yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Etiketler : libya derne sel
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