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BM, Kuzey Kore'ye "nükleer silah"tan kaçınma çağrısı yaptı
27 Kasım 2023 Pazartesi 20:56:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 20:56:00

BM, Kuzey Kore'ye "nükleer silah"tan kaçınma çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'ye nükleer silah ve balistik füze programlarını sürdürmekten kaçınma çağrısında bulundu.

BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Kuzey Kore'nin nükleer silah üretimini hızlandırmayı taahhüt eden anayasa değişikliğini eleştirdi.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma politikasını ülkenin anayasasında daha da belirginleştirdiğini ifade eden Khiari, "Kuzey Kore'yi bir kez daha bu tür eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Khiari, "Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek nükleer silah ve balistik füze programlarını sürdürme yönündeki niyetini sürekli olarak gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, bugün, nükleer silahlanmanın artırılmasına ilişkin anayasa değişikliğini kabul etmişti.

KUZEY KORE'NİN CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da üçüncü kez, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore ise 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini duyurmuştu.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 22 Kasım'da, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu taşıyan roket fırlatmasını şiddetle kınamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Etiketler : BM Kuzey Kore nükleer silah
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