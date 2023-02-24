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24 Şubat 2023 Cuma 15:10:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 15:10:00

BM Kalkınma Programı, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye'deki depremler nedeniyle oluşan enkazın kaldırılması çalışmalarına destek olacak.

Programdan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) 16 Şubat'ta duyurduğu Türkiye için 1 milyar dolarlık "acil yardım çağrısının" bir parçası olarak istenen 113,5 milyon dolarlık fonun büyük kısmının, enkaz kaldırma faaliyetleri için kullanılacağı belirtildi.

UNDP'nin hükümetin eylemlerini desteklemek üzere çevre dostu enkaz yönetimi yaklaşımını uygulamayı hedeflediği aktarılan açıklamada, molozun kaldırılıp bir yere dökülmesi yerine enkazın içerdiği ham maddelerin geri dönüşümünün sağlanmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, BM Kalkınma Programı'nın aynı zamanda enkazın kaldırılması ve işlenmesi için yöre sakinlerinin istihdamıyla geçim kaynakları yaratmaya da çalışacağı ifade edildi.

Açıklamada, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton'ın görüşlerine de yer verildi.

Vinton, "UNDP olarak biz erken toparlanmaya odaklanıyoruz. Bir yanda acil müdahaleyi desteklerken öte yandan bölgede hayatın normale dönmesi için gerekecek büyük çaplı çalışmaları planlıyoruz. Enkazı temizlemek çok önemli bir ilk adım ancak bunu yaparken enkaz altında kalan yaşamlara ve hayallere saygı göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Zorlu görevin kapsamı, insanın kavrayamayacağı ölçüde büyük." değerlendirmesinde bulunan Vinton, tahmini enkaz alanının büyüklüğünün ABD'nin New York şehrindeki 59 kilometrekare alanı kaplayan Manhattan Adası'ndan daha fazla olduğunu belirtti.

UNDP'nin ilk tahminlerine göre, depremler nedeniyle 116 ila 210 milyon ton enkaz oluştu. Gölcük depreminde ise yaklaşık 13 milyon ton enkaz oluşmuştu.

UNDP'NİN ÇALIŞMALARA DESTEKLERİ SÜRÜYOR

Acil müdahale ekipleri için de katkıda bulunan UNDP'nin, Hatay Büyükşehir Belediyesine 160 adet 770 litrelik çöp konteyneri, 54 ton bin kilogram sönmüş kireç ve 10 bin litre dezenfektan teslim ettiği belirtildi.

Etiketler : deprem destek bm kalkınma programı enkaz undp

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