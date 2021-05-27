27 Mayıs 2021 Perşembe 19:51:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 20:02:00
İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
BM, İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
Ayrıntılar geliyor
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