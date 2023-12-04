BM: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1,9 milyon kişi yerinden oldu

BM: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1,9 milyon kişi yerinden oldu

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNWRA) yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.

7 Ekimden bu yana 111 UNRWA çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, 2 Aralık itibarıyla 1,2 milyon yerinden edilen kişinin 156 UNRWA merkezine sığındığı aktarıldı.

Öte yandan 7 Ekim'den bu yana 85 UNRWA merkezinin 117 kez saldırıların hedefi olduğuna işaret edilerek, 30 merkezin doğrudan vurulduğu, 55 merkezin de ikincil hasar aldığı kaydedildi.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı.

Ordundan yapılan açıklamada, Gazze'de gece boyunca yaklaşık 200 yerin vurulduğu belirtildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523 Filistinli öldürüldü, 41 bin 316 Filistinli de yaralandı.

UNICEF: (GAZZE'DE) "ÇOCUKLARA YÖNELİK SAVAŞI" DURDURABİLECEĞİMİZE İNANMALIYIZ



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze'deki durum ve çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de durumun çocuklar ve kadınlar için daha kötüye gittiğini belirten Elder, "Gazze'nin güneyindeki saldırılar en az kuzeydekiler kadar şiddetli. 'Çocuklara yönelik savaşı' durdurabileceğimize inanmalıyız. Sessizlik, suç ortaklığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Elder, paylaşımında yayımladığı ses kaydında ise Gazze'nin güneyinde yoğun bombardıman yaşandığını aktararak "Gazze'nin güneyindeki 1,8 milyon kişiyi düşünmeden duramıyorum." dedi.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: İSRAİL'E HASTANELERİ VURMASI İÇİN YAKILAN "YEŞİL IŞIK" SON BULSUN



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni bombalaması, uluslararası ve insancıl hukukun ve insanlığın en temel değerlerinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Son olarak Kemal Advan Hastanesi'nin bombalanmasının "hastane binaları dahil olmak üzere sağlık sektörünü ortadan kaldırmayı amaçlayan onaylanmış İsrail planını ortaya koyduğu" vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İşgal ordusu, Gazze Şeridi ve kuzeydeki bölgelerde 14'ten fazla hastaneyi doğrudan bombaladı. Çok sayıda doktora suikast girişiminde bulundu. Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 35 sağlık personelini alıkoyarak aç, susuz ve işkence altında sorguladı. Bu kişiler hala zor şartlarda alıkonuluyor."

Açıklamada ABD liderliğindeki uluslararası topluma, İsrail'e "hastaneleri hedef alması ve sağlık sektörünü yok etmesi için yaktığı yeşil ışığa" son verme çağrısında bulunuldu.

Hastaneleri ve sağlık altyapısını hedef almanın uluslararası hukuk tarafından cezalandırılan ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmeler tarafından suç sayılan organize savaş suçu olduğu belirtilen açıklamada, sessiz kalmanın bu suça aktif katılım anlamına geldiği vurgulandı.

İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 bini aşkın Filistinlinin sığınma alanı olarak kullandığı Kemal Advan Hastanesi yerleşkesinin giriş kapısına hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in bölgeye yönelik yoğun saldırıları nedeniyle cenazelerin toprağa verilemediği, Kemal Advan Hastanesi'nde 35'ten fazla cenazenin biriktiği aktarılmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE GECE BOYU DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında hâlâ ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Refah kentindeki Tennur Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda da en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kent merkezinde farklı noktaları bombalaması sonucu en az 3 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 bini aşkın Filistinlinin sığınma alanı olarak kullandığı Kemal Advan Hastanesi yerleşkesinin giriş kapısına düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ve topçularının, Nusayrat ve Cibaliye mülteci kampları ile Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine düzenlediği saldırılarda 3 sivil savunma görevlisi ile çoğu çocuk ve kadın çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı.

GAZZE ŞERİDİ'NDEN 29 YARALI, TEDAVİLERİ İÇİN TUNUS'A GETİRİLDİ



Mısır'ın El-Ariş Havaalanı'ndan Tunus Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaklarla başkent Tunus'a getirilen 29 yaralı ile 10 refakatçiyi, Kartaca Havalimanı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanı Mustafa el-Fercani karşıladı.

Yaralı Filistinlilere ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Fercani, "Cumhurbaşkanı Said'in talimatıyla İsrail'in saldırılarına maruz kalan 29'u yaralı ve 10'u refakatçi olmak üzere 39 Filistinliyi tedavi olmaları için Tunus'a getirdik." dedi.

Filistin ile dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Fercani, "İlk yaralı grubunu karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Filistin, Mısır ve Tunus'un ortak çalışmasıyla bundan sonraki sürçte de Filistinli yaralıları ülkeye getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Filistinli yaralıları hastanede ziyaret etti.

İSRAİL GÜÇLERİ MESCİD-İ AKSA İMAMI'NIN EVİNİ BASTI, YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRDİ



AA muhabirinin Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'nin yakınlarından edindiği bilgiye göre, İsrail istihbaratından görevliler bu sabah Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'te oturduğu eve baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin, Şeyh Sabri'ye, "İsrail'in güvenliğine karşı ciddi tehlike oluşturduğu" iddiasıyla 1 ay yurt dışına çıkış yasadığı getirdiği aktarıldı.

İsrail güçleri dün de Şeyh Sabri'nin ikamet ettiği dairenin de yer aldığı, 100'e yakın Filistinlinin yaşadığı binaya baskın düzenlemişti.

Baskında, burada oturanlara, "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıkım kararı verildiği için binayı tahliye etmeleri emri verilmişti.

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde bulunuyor.

İSRAİL GÜÇLERİ, KUDÜS VALİLİK BİNASINA BASKIN DÜZENLEDİ



Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Ramallah ile Kudüs'ün arasında kalan Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine baskınlar gerçekleştirdi.

Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki Kudüs Valilik binası ile havaalanı yolu üzerindeki bazı dükkanlara baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail güçleri, biri gerçek mermiyle, diğeri gözüne isabet eden kauçuk mermiyle ve 3'ü darp sonucu olmak üzere 5 Filistinliyi yaraladı.

Kızılay ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu.

İSRAİL GÜÇLERİ İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA 60 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI



Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki çeşitli adreslere baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, aralarında eski tutukluların bulunduğu 60 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltı operasyonlarının El Halil ve Beytullahim kentlerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Açıklamada, baskınlar sırasında gözaltına alınanlar ile yakınlarının eziyet, şiddetli darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 540'a yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE "ZORUNLU KALICI GÖÇ OLMAYACAĞINI" İDDİA ETTİ



İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, X sosyal medya platformunda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler kimseyi yerinden etmeye çalışmıyoruz, kimseyi kalıcı olarak hareket etmeye zorlamıyoruz." diye konuştu.

İsrail ordusunun kara saldırısı devam ederken "sivillerden savaş alanını terk etmelerini istediklerini" dile getiren Conricus, Gazze Şeridi'nde güvenli olarak açıkladıkları ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insani kuruluşların "yetersizliği ve hazırlıksız" olduğu için itiraz ettiği Mavasi bölgesinde şartların "zorlu" olduğunu kabul etti.

İSRAİL ORDUSU YİNE TAHLİYE EMİRLERİ GÖNDERDİ



Bu arada İsrail ordu sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki 6 mahallede yaşayan Filistinlilere "can güvenlikleri için" burayı boşaltmaları yönünde emir yayımladı.

Han Yunus'un kuzeyinden ve doğusundan ayrılacak sivillerin Selahaddin Caddesi'ni kullanmalarını yasaklayan İsrail ordusu, sahil üzerinden alternatif bir rotada ilerlemelerini emretti.

İsrail ordusu, yerel saatle 14.00'e kadar Refah Mülteci Kampı'nda "insani yardım takviyesi yapılması için" saldırıların duracağını duyurdu.

İsrail ordusunun ablukayı sıkılaştırdığı ve bir bölümünü işgal ettiği Gazze Şeridi, 365 kilometrekare alanda yaşayan 2,3 milyon insanla dünyanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerinden biri olarak gösteriliyor.