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17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:13:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:14:00

BM, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için perşembe toplanacak

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nijer ve Cezayir'in toplantı talebinin ardından BM Genel Kurulunu perşembe günü toplayacağını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanlığını yürüten Nijer ve Arap Grubu başkanlığını yürüten Cezayir, Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a mektup göndererek toplantı talebinde bulundu.

BM Genel Kurulu, perşembe günü yerel saatle 10.00'da İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşecek.

Etiketler : bm İslam İşbirliği Teşkilatı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İsrail filistin
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