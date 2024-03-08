VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Yardım kutuları Filistinlilerin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı
DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı
Fransa, Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin söz konusu olmadığını bildirdi
08 Mart 2024 Cuma 16:08:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 16:08:00

BM, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimini genişletmesini "savaş suçu" olarak niteledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri kurması ve genişletmesinin "savaş suçu" teşkil ettiğini bildirdi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'ne, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerine ilişkin sunduğu rapor hakkında yazılı açıklama yaptı.

Volker Türk, 1 Kasım 2022-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan rapora göre, Batı Şeria'daki mevcut İsrail yerleşim birimlerinin bu süreçte önemli ölçüde genişlediğini vurgulayarak, aynı dönemde Batı Şeria'daki mevcut İsrail yerleşim birimlerinde yaklaşık 24 bin 300 konut inşa edildiğini, bu sayının 2017'de buna ilişkin gözlemlerinin başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin kurulması ve genişletilmesinin "İsrail'in kendi sivil nüfusunu işgal ettiği topraklara taşıması" anlamına geldiğini aktaran Türk, bunun uluslararası hukuka göre "savaş suçu" teşkil ettiğini kaydetti.

Türk, yasa dışı yerleşimlerin kurulması ve genişlemesinin, Filistinlilerin yerleşimciler ve İsrail'in şiddetine maruz kalmasının yanı sıra zorla tahliyeler, evlerin yıkılması ve Filistinlilere yönelik hareket kısıtlamaları yoluyla yerinden edilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştiğini aktardı.

Batı Şeria'da halihazırda bir kriz yaşandığının altını çizen Türk, "Yerleşimci şiddeti ve yerleşimle ilgili ihlaller şok edici yeni seviyelere ulaştı. Bu durum, bağımsız olarak varlığını sürdürebilen bir Filistin devleti kurmanın pratik olasılığını ortadan kaldırma riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail makamları, Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni konut inşa edilmesine yönelik planı 6 Mart'ta onaylamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

ABD basını duyurdu: İsrail işgal için 15 yasa dışı yol inşa etti
Etiketler : İnsan Hakları BM İşgal altı
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX