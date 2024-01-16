VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katar: Kızıldeniz'de diplomasiyi tercih ediyoruz
Çekildiği bölgelere yeniden girdi! İsrail'den Filistin'e yeni saldırı
TİM, 2024'te 402 milyar dolar ihracat hedefliyor
"Komşularımız terörle mücadelemize destek vermeli"
İBB'nin Kadıköy'de yaptığı çevre düzenlemesi çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu
"Terör örgütlerine ağır darbeler indirdik" Bakan Güler: Örgütün hareket kabiliyetini bitirdik
16 Ocak 2024 Salı 14:50:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 14:50:00

BM: İsrail, Gazze'nin kuzeyine ilaç ve su pompalamak için gerekli yakıt sevkiyatını engelliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in Gazze'nin kuzeyine ilaç ve su pompalamak için gerekli yakıtın sevkiyatına da izin vermediğini duyurdu.

OCHA tarafından Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında yayımlanan günlük yazılı bildirimde, İsrailli yetkililerin, temiz su ve atık su sistemlerini çalıştırmak için gerekli yakıt ile ilaç sevkiyatının Gazze'ye erişiminin engellendiği belirtildi.

"Su, atık tahliyesi ve hijyen için gerekli yakıtın eksikliği, sağlık ve çevre tehlikeleri riskini artırırken, ilaç eksikliği de kısmen işleyen 6 hastanenin işlevselliğini zayıflattı." ifadesine yer verilen bildirimde, ocak başından bu yana Gazze'nin kuzeyinde su tesislerine yakıt ve malzeme sağlayacak 19 yardım girişiminden yalnızca birine izin verildiği kaydedildi.

İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavisinde büyük zorluklar yaşanıyor.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

OCHA'nın 12 Ocak'ta yayımladığı raporda, yılın ilk 10 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine planlanan 21 insani yardım sevkiyatından yalnızca 3'üne müsaade edildiği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak, uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunmuştu.

Etiketler : israil gazze insani yardım
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX