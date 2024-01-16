VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pakistan'dan İran'a tepki
Bakan Işıkhan'dan ''emekliler yılı'' paylaşımı
BM: İsrail, Gazze'nin gıda sistemini yok ediyor, gıdayı silah olarak kullanıyor
Hamas ile İsrail arasında insani yardım anlaşması
İsrail basınından önemli iddia: Tünellerin uzunluğu Tel Aviv'in beklentilerinin üzerinde
Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardım konusunda işbirliğinde karar aldık
16 Ocak 2024 Salı 23:29:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 23:29:00

BM: İsrail, Gazze'nin gıda sistemini yok ediyor, gıdayı silah olarak kullanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, İsrail'in, Gazze'nin gıda sistemini yok ettiğini ve gıdayı Filistinlilere karşı silah olarak kullandığını bildirdi.

BM raportörleri, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de gıda ile ilgili yaşanan duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 100 günü aştığı hatırlatılarak, "Sivil halkın tamamının bu kadar hızlı ve tamamen aç kalması eşi benzeri olmayan bir olay. İsrail, Gazze'nin gıda sistemini yok ediyor ve gıdayı Filistinlilere karşı silah olarak kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki insanların, dünya genelinde kıtlık ve felaket derecede açlık çekenlerin yüzde 80'ini oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun, İsrail'in bombardıman ve kuşatmasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde eşi benzeri olmayan bir insani krize yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda Gazze'deki herkes aç. Nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor, yiyecek ve içilebilir su bulmakta zorlanıyor. Gazze için kıtlık an meselesi. Hamile kadınlar yeterli beslenme ve sağlık hizmeti alamıyor, bu da onların hayatlarını riske atıyor. Ayrıca beş yaşın altındaki tüm çocuklar (yaklaşık 335 bin civarında) kıtlık koşullarının artmaya devam etmesi nedeniyle ciddi yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de hiçbir yerin güvende olmadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in, 9 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik "topyekün kuşatma" uyguladığı 2,3 milyon Filistinliyi su, yiyecek, yakıt, ilaç ve tıbbi malzemeden mahrum bıraktığının altı çizildi.

Açıklamada, "Gazze halkının yaklaşık yarısı gıda sıkıntısı çekiyor ve yüzde 80'den fazlası insani yardıma muhtaç durumda." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de yardımların dağıtımının çoğunluğunun güney vilayetlerinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana, gıda ve diğer hayat kurtarıcı yardım malzemelerinin teslimatlarının yalnızca yüzde 21'inin Gazze'nin kuzeyine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "Nüfusun uzun süreli gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğu ve temel kaynaklara erişimin son derece kısıtlı olduğu Gazze'nin kuzeyindeki koşullar konusunda özellikle endişeliyiz. Gazze'nin güneyinde çok sayıda insan yetersiz barınaklarda ya da temel olanaklardan yoksun bölgelerde yaşıyor. Bu da vahim durumu daha da tırmandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, Filistinlilere ait tarım arazilerini ve denize erişimi yok ettiği ve engellediği de açıklamada yer aldı.

Açıklamada, "İsrailliler ve Filistinliler için barış, güvenlik ve istikrara ulaşmanın açık yolu, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesinde yatıyor. Bu da ancak acil ateşkes ve İsrail işgalinin sona ermesiyle başarılabilir." değerlendirmesine yer verildi.

- BM ÖZEL RAPORTÖRLERİ

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki "bağımsız" özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.

Etiketler : Gazze krizi İsrail gıda saldırısı BM raporu
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX