08 Ocak 2024 Pazartesi 11:26:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 11:26:00
BM: İsrail Gazze'de 1,9 milyon kişiyi yerinden etti
Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
- BM: İsrail Gazze'de 1,9 milyon kişiyi yerinden etti
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