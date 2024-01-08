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08 Ocak 2024 Pazartesi 11:26:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 11:26:00

BM: İsrail Gazze'de 1,9 milyon kişiyi yerinden etti

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : birleşmiş milletler israil gazze saldırı
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