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15 Haziran 2020 Pazartesi 23:35:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 23:35:00

BM iş birliğinde Türkiye'de 3 tematik gençlik merkezi kurulacak

Kaynak: AA

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Türkiye'ye, Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği içinde üç tematik gençlik merkezinin kurulacağı bildirildi.

Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı Samed Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM ile Türkiye'ye üç tematik gençlik merkezi kurulmasına dair anlaşmanın bugün imzalandığını söyledi.

Ağırbaş, kurulacak üç gençlik merkezinin ana temalarının inovasyon ve girişimcilik, etnosporlar ve kültür ile çevre ve şehircilik olacağını kaydetti.

"Türkiye gençlik diplomasisinde lider ülkeler arasında"

Genç bir nüfusa sahip Türkiye'de gençlik çalışmalarının çok ileri seviyede olduğunu aktaran Ağırbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye gençlik diplomasisinde lider ülkeler arasında. Ülkemizde yapılan birçok gençlik projesi dünya çapında ses getiriyor. Hükümetin gençlere sunduğu farklı fırsatlar var. Birçok gençlik organizasyonunda Türk gençler ön saflarda yer alıyor. 2014'ten bu yana uluslararası ölçekte yaptığımız çalışmalara 10 binin üzerinde Türk genci katıldı. Türkiye’de yapacağımız uluslararası ölçekteki yeni çalışmalar ve gençlik merkezleri ile bu sayı 100 binlerle ifade edilecek.”

Ağırbaş, kurulacak üç gençlik merkezinin çok etkili temaları olduğunu belirterek, “İnovasyon ve girişimcilik, etnosporlar ve kültür ile çevre ve şehircilik temaları üzerine faaliyet gösterecek bu üç merkez dünyada ses getirecek işlere imza atacak.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin gençlere değer veren bir ülke olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Gençlerimizin inovasyon, girişimcilik, kültür ve etnosporlar gibi farklı alanlarda markalaşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın liderliği bize uluslararası çalışmalarımızda güç veriyor"

Ağırbaş, 2014'ten beri yerel ve uluslararası gençlik çalışmalarına liderlik ettiğini, Türkiye’de Dünya İnsanı Zirvesi Gençlik Forumu gibi birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını aktardı.

Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dünyaya duyurduğu İstanbul’da inşaatı devam eden Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi projesinde son aşamaya gelindiği bilgisini paylaşarak şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın duyurduğu ilgili projede çok farklı bir çalışma olacak. Dünya gençliği için politikalar üreten farklı bir model olarak hayata geçecek. Ayrıca açılacak üç tematik gençlik merkezi ve devam eden diğer projelerin tamamlanması ile Türkiye en çok uluslararası markaya sahip ülkeler arasında yer alacak."

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