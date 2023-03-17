BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Ukrayna'daki olayları belgeliyoruz

Türk, Özbekistan'ın ardından Kazakistan'da temaslarda bulundu.

Başkent Astana'daki BM Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Türk, burada Kazakistan temaslarının yanı sıra Ukrayna ve Çin'deki çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Türk, Kazakistan'daki temasları çerçevesinde ülkenin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Türk, "Tokayev'in faaliyete geçirdiği reformları çok iyi buluyorum. Özellikle Anayasa'ya yapılan değişiklikler kapsamında Anayasa Mahkemesinin kurulması, İnsan Hakları Ofisi'nin güçlendirilmesi ve ölüm cezasının tamamen kaldırılması çok önemli." şeklinde konuştu.

Türk, ülkede son dönemde faaliyete geçirilen yenilikleri dikkatle izlediklerini belirterek "Kazakistan'ın BM'nin Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşmesi'ne dahil olmasını umuyoruz. Kazakistan, zor bir tarihin mirasçısıdır ve yenilikler için biraz zamanın geçmesi gerektiğini de anlıyorum. Ülkede reformlara ve modernizasyona açık bir havayı görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ocak 2022'de meydana gelen olayların da halk arasında yeniden güvenin sağlanması için kapsamlı araştırılmasını önerdiğini dile getiren Türk, "Bunun yanı sıra kadına şiddet, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının da genç nesli bayağı endişelendirdiğini gördüm." ifadesini kullandı.

Türk, Çin'in Sincan bölgesindeki Müslümanların durumuna ilişkin Çin yetkilileriyle görüşmelere devam edeceğini de söyleyerek, "Bu konuyla ilgili çok endişeliyim. Bizim (BM) Çin'de bir ofisimiz yok. Yapabileceğimiz tek şey Çin tarafıyla bu konuyu müzakerelere devam ettirmek ve endişelerimizi iletmek ve kamuoyunu bilgilendirmek." diye konuştu.

Gelecek hafta Ukrayna'daki insan hakları ve asker takasıyla ilgili 2 rapor yayınlayacaklarının bilgisini paylaşan Türk, "Ukrayna'da milyonlarca insan kışı elektriksiz, su ve ısıtıcı sistemine erişim olmadan geçirdi. Bu, insan haklarının ciddi ihlalidir." dedi.

Türk, ekibinin Ukrayna'da çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu BM'nin resmi tutumudur. Ben ve ekibim Ukrayna'daki olayları belgeliyoruz." açıklamasında bulundu.