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19 Haziran 2020 Cuma 21:21:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 21:21:00

BM İnsan Hakları Konseyi siyahilere karşı polis şiddetini kınadı

Kaynak: AA

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BM İnsan Hakları Konseyi, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Floyd'un ölümüne yol açan siyahilere karşı "sistematik ırkçılık ve ayrımcılığı" şiddetle kınayan tasarıyı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan siyahilere karşı "sistematik ırkçılık ve ayrımcılığı" şiddetle kınayan tasarıyı kabul etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde sona eren İHK'nin 43'üncü oturumuna, bazı Afrika ülkeleri tarafından sunulan tasarı damga vurdu.

47 üyeli Konsey, siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan siyahilere karşı sistematik ırkçılık ve ayrımcılığı şiddetle kınayan tasarıyı oylama yapılmadan mutabakat ile kabul etti.

Karar ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e ABD yönetiminin "ırkçılık karşıtı barışçıl protestolara" karşı müdahalesinin araştırılması yetkisi verildi.

Buna göre, Bachelet yürütülecek soruşturmanın ardından hazırlayacağı raporu Haziran 2021'de Konseye sunacak.

Bachelet ayrıca, Afrikalılar ve Afrika kökenlilere yönelik "polis vahşeti" hakkında düzenli olarak Konseyi bilgilendirecek.

ABD DOĞRUDAN HEDEF ALINMADI

Burkina Faso'nun Afrika ülkeleri adına sunduğu ilk karar tasarısı metni ülkelerin üzerinde uzlaşamaması sonucu değiştirildi.

Tam mutabakat kabul edilen yeni metinde ABD'nin doğrudan hedef alınmaması dikkati çekti.

ABD, İsrail karşıtı olmakla suçladığı Konseyden 18 Haziran 2018'de ayrılmıştı.

İHK'nin 17 Haziran'da video konferans yoluyla düzenlediği özel oturumuna katılan ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyahi George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, BM'ye ABD'de siyahilere yönelik polis şiddetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon oluşturması çağrısında bulunmuştu.

Floyd, "Umarım, ABD'de siyahilerin öldürülmesinin ve barışçıl protestoculara uygulanan şiddetin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurmayı düşünürsünüz." ifadesini kullanmıştı.

FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.

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