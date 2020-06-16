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16 Haziran 2020 Salı 18:19:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 18:19:00

BM Genel Sekreterinden Hindistan'a 'Keşmirli çocukları koruması' çağrısı

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Guterres, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri operasyonlar sırasında yaşanan çocuk ölümleri dolayısıyla endişeli olduğunu belirterek, Yeni Delhi yönetimine bölgedeki çocukları "koruması" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çocuklar ve silahlı çatışmalara ilişkin yayımlanan rapora göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan hükümetinden, güvenlik görevlilerinin bilye atar kullanmasına son vermesini ve çocukların korunması için önleyici tedbirler almasını istedi.

Guterres, gece baskınları sırasında gözaltına alınanlar, ordu kamplarında tutulanlar, gözaltında işkence yapılanlar veya herhangi suçlama olmaksızın tutuklananlar dahil olmak üzere çocuklara ilişkin endişe duyduğunu vurguladı.

Hint güvenlik kuvvetlerince milli güvenlik suçlamaları doğrultusunda tutuklanan 68 çocuk dolayısıyla kaygılı olduğunu belirten Guterres, Hindistan hükümetine derhal bu uygulamayı sona erdirme çağrısında bulundu.

CAMMU KEŞMİR'DE 8 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda, Cammu Keşmir konusunda, Hint güvenlik güçlerinin operasyonları, direnişçiler, tanımlanamayan silahlı gruplar ve kontrol hattında yaşanan çatışmalar dolayısıyla 8 çocuğun öldüğü ve 7’sinin yaralandığı belirtilerek, bölgedeki 9 okula da tanımlanamayan unsurlarca saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Cammu Keşmir’deki çocuk hakları aktivistleri de BM’nin raporundan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölgede çocukları etkileyen şiddetin bir an önce kesilmesi çağrısında bulundu.

Çocuk hakları aktivisti Musavir Manzoor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir’de sivil çalkalanmanın başladığı 2008’den bu yana çocuklara yönelik şiddetin arttığına dikkat çekti.

Raporda BM, 2019 Ocak-Aralık arasında dünya genelinde 25 bin çocuğa yönelik ağır ihlal yaşandığını doğruladı.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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