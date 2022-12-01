BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika için barış çağrısı
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika kıtası için barış çağrısı yaptı.
Antonio Guterres, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da altıncısı düzenlenen Afrika Birliği-Birleşmiş Milletler (AfB-BM) Yıllık Konferansının ardından basına açıklama yaptı.
Guterres, Afrika kıtası için barış çağrısı yaparak, "Bugün kurumlarımızın kıta genelinde barışı sağlamak için nasıl çalıştıklarını konuştuk. Afrika barışı hak ediyor ve ona ihtiyacı var." dedi.
BM Genel Sekreteri, barışın her zaman gerekli fakat onu sağlamanın kolay olmadığını sözlerine ekledi.
Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile de bir araya geldi.
Konferansta, Afrika'da insan hakları, iklim değişikliği, güvenlik ve kalkınma gibi konular konuşuldu.
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