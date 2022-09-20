BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşması dünya için umut
Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için ''umut'' ve ''mucize'' olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için ''umut'' ve ''mucize'' olduğunu söyledi.
"Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek" diyen Guterres, "Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor." açıklamasında bulundu.
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