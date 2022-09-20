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20 Eylül 2022 Salı 16:48:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 16:48:00

BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşması dünya için umut

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için ''umut'' ve ''mucize'' olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için ''umut'' ve ''mucize'' olduğunu söyledi.

"Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek" diyen Guterres, "Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor." açıklamasında bulundu.

Etiketler : antonio guterres tahıl anlaşması birleşmiş milletler
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