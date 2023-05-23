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23 Mayıs 2023 Salı 19:45:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 19:45:00

BM Genel Sekreteri Guterres: Taraflar, Tahıl Girişimi'ndeki sorunları gidermek için görüşmeye devam edecek

Kaynak: AA

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Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi ve BM ile Rusya arasındaki Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin bazı önemli sorunların devam ettiğini belirterek, "Ancak Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bu sorunları görüşmeye devam edecek." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi ve BM ile Rusya arasındaki Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin bazı önemli sorunların devam ettiğini belirterek, "Ancak Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bu sorunları görüşmeye devam edecek." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde, çatışmada sivillerin korunmasına ilişkin oturumda konuştu.

Dünyanın sivilleri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çeken Guterres, bu yükümlülüklerin uluslararası insancıl hukukta açık şekilde belirtildiğine işaret etti.

Guterres, "Uluslararası insancıl hukukun anlamı ve amacını hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Uluslararası insancıl hukuk, hayat ve ölüm, itidal ve anarşi arasındaki farkı teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

İnsani yardım çalışanlarına güvenli erişimin önemini vurgulayan Guterres, söz konusu kişilere yönelik saldırıların son bulması ve işlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, insanlar ölürken engeller nedeniyle hayati insani yardımların limanlar ve depolarda çürümesinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, BM Güvenlik Konseyi'nin üye ülkelerin savaş kurallarına uymalarını sağlama bağlamında önemli rolü olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri, "Siviller, silahlı çatışmanın ölümcül etkilerinden fazlasıyla acı çekti. Artık onları korumak için sözümüzü tutmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TAHIL GİRİŞİMİ'NDEKİ SORUNLARI GİDERMEK İÇİN TARAFLAR GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Çatışmada sivilleri koruma bağlamında Karadeniz Tahıl Girişimi ve BM ile Rusya arasındaki Mutabakat Zaptı'nın gıda krizinin etkilerini azaltmak adına önemli bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Guterres, bu girişim sayesinde pazarın daha istikrarlı hale geldiğini ve gıda fiyatlarının düştüğünü anımsattı.

Guterres, Rusya'nın girişime 60 gün daha katılmaya devam edeceğini teyit etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bazı önemli sorunlar devam ediyor. Ancak Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bu sorunları görüşmeye devam edecek." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'dan gıda ve gübre ihracatlarının küresel tedarik zincirlerine ulaşımının ileride de devam edeceğini umduklarını belirten Guterres, girişimin bunu amaçladığını, BM'nin de girişime tam destek vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Etiketler : bm güvelik konseyi karadeniz tahıl girişimi antonio guterres
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